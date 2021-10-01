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Hava sıcaklığı 29-32 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı 29-32 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında olmasının beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında olmasının beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün önümüzdeki 1 haftalık süreye ilişkin hava tahmin raporuna göre, hava açık az bulutlu,  en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyrederken, rüzgar; kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.  

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