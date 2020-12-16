Serin ve nemli hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında olacak. Hava, genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 60 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve gece gerçekleşen yağışların yörelere göre miktarları şöyle:

“Dipkarpaz 60 kg/m², Sipahi 54 kg/m², Taşkent 36 kg/m², Mehmetçik 33 kg/m², Bostancı 29 kg/m², Güzelyurt, Zümrütköy 28 kg/m², Karaoğlanoğlu 24 kg/m², Gönendere 23 kg/m², Akıncılar 22 kg/m², Doğancı 21 kg/m², Değirmenlik 19 kg/m², Gaziveren 18 kg/m², Girne 17 kg/m², Alayköy, Ercan 16 kg/m², Dörtyol 15 kg/m², Lefkoşa 14 kg/m², Beylerbeyi, Gazimağusa 13 kg/m², Pile 12 kg/m²”