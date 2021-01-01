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Hava serin ve nemli olacak

Hava serin ve nemli olacak

Havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olması bekleniyor.

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Havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 2 - 8 Ocak 2021 tarihlerine ilişkin hava raporunu açıkladı. Rapora göre, hava, genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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