Hava serin ve nemli olacak
Havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olması bekleniyor.
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Havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, 2 - 8 Ocak 2021 tarihlerine ilişkin hava raporunu açıkladı. Rapora göre, hava, genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi