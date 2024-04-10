Hava parçalı bulutlu yer yer yağmur bekleniyor…
Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre, hava, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.
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Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre, hava, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.
Sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.
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Etiketler : hava durumu, yağmur