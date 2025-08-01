Hava genellikle az bulutlu, en yüksek sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak

Hava önümüzdeki günlerde az bulutlu olacak; en yüksek sıcaklık genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 – 8 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod süresince ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.