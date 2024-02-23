“Hava bulutlu olacak… Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında”
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava bulutlu olacak, pazartesi günü sabah sis, öğle ise yer yer yağmur bekleniyor.
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava bulutlu olacak, pazartesi günü sabah sis, öğle ise yer yer yağmur bekleniyor.
Daireden yapılan açıklamaya göre yarından 1 Mart tarihinde kadar en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü güney ve doğu yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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Etiketler : hava, Meteoroloji Dairesi, bulut