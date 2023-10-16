“Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik” Oyunu Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde sahneleniyor...

Yaşam Özlem Gülseven’in aynı isimli kısa öyküsünden yola çıkarak; yazar, oyuncu ve yönetmenin kolektif çalışmasıyla tek kişilik bir anlatı metni olarak sahne için yeniden yazılan “Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik” adlı tek perdelik oyun artalan kolektifi tarafından Rüstem Kitabevi Sanat Merkezi’nde sahneye konacak.

Yaşam Gülseven’in yazdığı, Ozan Ömer Akgül’ün yönettiği ve Tuğba Sorgun’un oynadığı 75 dakikalık oyun 19 Ekim Cuma ve 20 Ekim Cumartesi günleri saat 20:30’da sahnelenecek.

Annesinin ölümünden sonra annesine ait eşyalarla ne yapacağını bilemeyen bir kadın, cenazeden bir hafta sonra eşyaları mezat yoluyla satmaya karar verir.

İlk defa mezatta satış yapan kadın karşılaştığı eşyalar ile hem geçmişini hem de unuttuğu hatıralarını anımsamaya başlar. Bu ilginç mezat; eşyalar, geçmiş, bugün ve hikayeler aracığıyla bir kadının kendisini yeniden tanıma ve tanımlama oyununa dönüşür.

Yetişkinler için 200 TL, öğrenciler için ise 150 TL olan oyun biletleri rezervasyonu 0533 864 73 90 nolu telefona yapılabilir. Ayrıca dijital olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir:

https://www.gisekibris.com/etkinlikler/HATIRLARSANIZ-MAHREMIYET-DEMISTIK-uApqscBwC4Q4u1IfrSjy

https://kibrisbiletcim.com/event/hatirlarsaniz-mahremiyet-demistik/