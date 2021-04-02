Hatalı yapılan ücret destek ödeme başvuruları için hak sahiplerine yeniden kayıt imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret destek ödemeleri için online başvuruda bulunan ancak hatalı veya eksik kayıt işlemi nedeniyle ücret desteği alamayan hak sahipleri için yeniden kayıt yapma imkanı sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, işverenlerin 1-6 Nisan tarihleri arasında www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden “Ücret Destek Hatalı Kayıt Düzeltme” işlemleri bölümüne girerek başvurularını yapabilecekleri duyuruldu.