“Hatalı enflasyon açıklamalarına karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, İstatistik Kurumu’nun enflasyon hesaplamalarında hatalar bulunduğunu belirterek, kamuoyuna mücadele çağrısı yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, Ocak ayında asgari ücretin artmasına rağmen, enflasyon hesaplamalarında önemli bir paya sahip olan "Gündelikçi Ücreti"nin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında değişmediğini vurguladı.

"Asgari ücret artmış olmasına rağmen, gündelikçi ücretleri sabit kalmıştır. Son üç yıldır yeni yıl zamları gündelikçi ücretlerine yansırken, bu yıl herhangi bir artış yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Barçın, geçtiğimiz ay Meclis’te de gündeme getirdiği araç muayene ücretlerindeki zamların enflasyon hesaplamalarına dahil edilmemesi durumunun bu ay düzeltilmiş olmasına dikkat çekti.

Barçın, "Bakalım daha kaç yasa dışı veri girişi var?" diyerek sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Dava açmanın bazı teknik zorlukları bulunduğunu kabul etmekle birlikte, sivil toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Barçın, "Alanında uzman kişilerce ciddi bir hukuki tartışma yürütülmeli. Bu noktada her türlü katkıyı koymaya hazırım. Halkın bugününü ve yarınını çalanlara bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor bile." dedi.