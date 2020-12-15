Hastaneden mesaj var: “Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz”

Hastanede eşi ile birlikte Covid- 19 tedavisi gören, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çalışanı Kemal Oktar, yaşadıklarını paylaştı, “Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz” dedi.

Hastalığın ne kadar zorlu olduğuna işaret eden Oktar, solunumu açılmadığı için eşinin yoğun bakıma alındığını belirtti, “Mesafeyi, maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz, yok eğer bildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun” dedi.

Oktar’ın paylaşımı şöyle:

“Covit 19 teşhisi ile karantina servisine eşim ile birlikte yatırıldığımızın bugün 5. günü. İlk üç gün ayak parmaklarımdan tutun da tüm kaslarımızda dayak yemiş gibi ağrılarımız vardı. Kuru veya sulu öksürük boğazımızı da yakarak bizi zorluyordu. Ani sıcaklıklarımızın çıktığı veya üşüdüğümüzü hissediyorduk, içtiğimiz su bile acımtırak geliyordu. Ben 56 yaşında ve diyabet hastası bir insanım, inanın diyabetle mücadele etmek bu illetle mücadele etmekten çok daha kolaymış. Bugün eşimi yanımdan alıp yoğun bakıma götürmek zorunda kaldılar çünkü eşimin solunumu maalesef açılmıyordu. Eminim erken zamanda yanıma getirecekler çünkü bu birimde hizmet veren hemşirelerimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları üstün bir gayret ile çalışmaktadırlar, bu yüzden eminim diyorum. Bu yazdıklarımı okuyan herkese sesleniyorum, Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi, maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz. Yok eğer bildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun takdir sizlerin”.