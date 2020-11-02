Hastanede ‘kış ve salgın’ endişesi

Devrim DEMİR



Her gün yüzlerce hastanın başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ‘Acil Servisi’, son 22 ayda on binlerce kişiye hizmet verdi.

2019 yılının tamamında 152 bin 500 kişi servise başvururken, 2020 yılında bu rakam ‘salgın’ ve Şubat ayında yaşanan ‘yangın’ nedeniyle geriledi.

Kış ayının yaklaşması ile ‘Acil Servis’ yeniden hareketlenmeye başladı, doktor eksikliği ile hizmet veren Acil Servis doktorları, kışın salgınla birlikte geçireceği için tedirgin.

Yetkililer adanın büyük ölçüde yükünü çeken Lefkoşa ‘Acil Servis’ bölümüne ilişkin rakamları da YENDÜZEN’le paylaştı.

2019 yılında 152 bin 500 hasta Acil’e başvururken, 2020 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 77 bin 592 kişi hastaneye koştu.

22 ayda Lefkoşa Devlet Hastanesi ‘Acil Servis’e başvuran on binlerce hastanın 712’si farklı sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.

Farklı servislere ileri tedavi için sevk edilen hasta sayısı ise 13 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel ve Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, YENİDÜZEN’e konuştu, önemli çağrılarda bulundu.

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük:

“Hem yangın, hem de pandemi büyük sıkıntılara neden oldu”

Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, ‘Acil Servis’ ile ilgili 22 aylık verileri YENİDÜZEN’le paylaştı.

Büyük, 2019 yılında rutin yoğunluk yaşandığını ancak 2020 yılında çok talihsiz olayların yaşanmaya devam ettiğini ifade etti.

‘Acil Servis’ e günde 400 ile 600 kişinin başvurduğunu, Mart ayında ortaya çıkan salgın sonrası sayının 100’e düştüğünü ifade eden Büyük, “Bu yıl çok talihsiz olaylar yaşanmakta. Şubat ayında yangın, ardından pandemi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Yangın sonrası hastalarımız anlaşmalı olduğumuz hastanelere sevk edilirken, salgının ortaya çıkması ile sıkıntılar daha da arttı. Hastalar bu süreçte yine farklı bir hastaneye taşınırken, salgın korkusu ile Acil Servis’e başvurusu sayısı gözle görülür şekilde düşüşe geçti” dedi.

Trafik kazlarında ciddi artış…

Doktor Sonuç Büyük, Mart ayında tedbir amaçlı kısıtlamalar çerçevesinde hastanelere başvuruların yanı sıra özellikle trafik kazalarında sıfıra düşüldüğünü anımsattı.

Büyük, son zamanlarda kazalarda özellikle ölümle sonuçlanan trafik kazalarında üzülerek bir artış olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

“Hastaneye gelmekten korkmayın”

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, salgın sonrası hastaların hastaneye gelmeye korktuğunu söyledi. Bu korkunun da hastalar özellikle kronik, kanser tedavisi, kalp rahatsızlığı gören kişiler için tehlike oluşturduğunu ifade eden Büyük, “Hastaneye gelme korkusu nedeniyle birçok hasta ya evinde kalp krizi geçirdi, ya da kanser hastaları rutin kontrollerinden geri kaldı. Risk grubunda olan hastalarımız özellikle kış ayının gelmesi ile hastaneye gelmekten çekinmesin. Enfeksiyon hastaları, hayati risk grubunda olanlar mutlaka hastaneye başvursun” sözlerini kullandı.

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel:

“Hasta vaka sayısı artacak”

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ‘Acil Servis’te Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Doktor Ziba Yücel, ilk pandemi döneminde gerek kronik hastalarda, gerekse trafik kazalarında ciddi şekilde bir azalma yaşandığını kaydetti.

Özellikle kapanma sürecinde vaka sayısında gözle görülür şekilde bir azalma olduğunu ifade eden Yücel,”Kapanma sürecinde insanlar korktuğu için hastaneye gelmiyordu” dedi.

Doktor Ziba Yücel, istatistik verilere de dikkati çekerek eskiye oranla sayının üzerine çıkmaya başladıklarını söyledi.

Çocuk hastalarda da kapanma döneminde ciddi bir azalma olduğunu, kreş ve okulların kapalı olduğuna değinen Yücel, “Çocuk hastalarda da o dönemde ciddi bir azalma olmuştu kreşe ve okula gitmiyorlardı. Özellikle ateşli hastaları görme sıklığımız azalmıştı. Yavaş yavaş bunlarda artış, hatta eskiye oranla üzerine çıkmaya başlıyoruz. Acile 300 ile 750 arasında kişi başvurmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Ateşli hastalıklarla covid çok fazla karışacak”

Kış ayının da yaklaşması ile ‘zillerin’ çalmaya başladığını hasta vaka sayılarında ciddi artış beklendiğini ifade eden Yücel, “Beklentimiz hasta, vaka sayısının çok artacağı yönünde. Ateşli hastalıklarla covid çok fazla karışacak. Dolayısı ile şüpheli hastalıklarda artış bekliyoruz. Kronik hastalarda özellikle koah hastası yine hastaneye başvuracakları yönünde bir öngörümüz var. Zaten hastaların kışın gelişi artıyor, covid de üstüne eklendi daha bir yoğunluk bekliyoruz. Tedirginiz, acilde çalışan birçok branşta hekim var acilin kendi kadrosunda sadece 3 kişi var. Acil Tıp Uzmanında tek benim, 2 pratisyen hekimimiz var diğer hekimler başka branşlarda. Hekim sayımız çok az. Hastaneye gelmekte korkuyor insanlar ama yinede ona rağmen çok yoğun geçiyor” dedi.

Hijyen ve tedbirler ilk sırada…

Doktor Ziba Yücel, odaların sürekli temizlendiğini havalandırılan odalarda tedavilerin sürdüğünü ifade ederken, “Ateşli hastalar acile başvurduğu zaman, yapılan ilk tetkiklerden sonra ayrı bir bölüme sevk ediliyor. Her türlü önlemler alınarak hastalara hizmet veriliyor. Özellikle hastalığı olanlar hastaneye gelmekten korkmasın” sözlerini kullandı.