Hastanede COVID-19 tedavisi gören kadın klor zehirlenmesinden öldü

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadının, klor zehirlenmesinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Politis gazetesi, kadının Perşembe günü sabaha karşı hayatını kaybettiğini ve kusmuğunun renginin zehirlenmiş olabileceği şüphesini doğurduğunu; kadının yanında da içerisinde temizlik malzemesi bulunan bir şişe bulunduğunu yazdı.

Gazete yetkililerin, birisinin kadına bu sıvıdan içirdiği, ya da kadının kendisinin bunu içmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.