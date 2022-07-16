“Hastalık, Babutsaların sonunu getirdi…”

Babutsa ağaçlarının tamamına yakınının Pamuk hastalığıyla yok olduğunu belirten Çatoz Gardens, bu nedenle nesillerdir devam ettirdikleri babutsacılık mesleğine son vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Yerli sebze-meyve üreticisi ve satıcısı olan Çatoz Gardens, sosyal medya paylaşımında babutsalardaki hastalığın yayılmasına engel olamadıklarını belirtti.

Bilindiği üzere; uzun yıllardır ülkedeki babutsa üreticileri, Pamuk hastalığıyla bireysel mücadele verdiğini, devletin bu konudaki mücadelede yetersizliğini dile getiriyordu.

Çatoz Gardens tarafından yapılan paylaşım şöyle:

“Değerli takipçilerimiz, bu yıl babutsa satışlarına dair sizlerden sıklıkla sorular alıyoruz. Ancak maalesef babutsalarımda son 5 yıldır bulunan ve bireysel olarak mücadele etmeye çalıştığımız hastalığın hızla yayılmasına engel olamadık. Sonuç olarak babutsa ağaçlarımızın tamamına yakını yok oldu. Bu nedenle nesillerdir devam ettirdiğimiz babutsacılık mesleğine son vermek zorunda kaldık ve maalesef bu yıl herhangi bir markette Çatoz Gardens babutsaları olmayacaktır. Bilgilerinize.