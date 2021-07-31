Haspolat’ta araç yangını: 2 kişi tutuklandı

Haspolat’ta Ahmet Taşseven’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunduğu sırada yanan NC 239 plakalı salon araç ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu aracın üzerine muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek yakılmak suretiyle kasti hasara uğratıldığı tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen K.C. ( E-19) ve G.C.( E-17) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların ayni gün Haspolat’ta Bülent İnnalı’ya ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında monteli bulunan elektrik panosu üzerine muhtemelen yanıcı bir madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattıkları da tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



