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Haspolat'ta 27 vaka

Haspolat'ta 27 vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haspolat Bölgesi'nde bir öğrenci yurdunda 27 pozitif vakanın tespit edildiği duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haspolat Bölgesi'nde bir öğrenci yurdunda  27 pozitif vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı  bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir.

Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir."

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