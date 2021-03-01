Haspolat'ta 27 vaka
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haspolat Bölgesi'nde bir öğrenci yurdunda 27 pozitif vakanın tespit edildiği duyuruldu.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haspolat Bölgesi'nde bir öğrenci yurdunda 27 pozitif vakanın tespit edildiği duyuruldu.
Açıklama şöyle:
"1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir.
Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir."
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