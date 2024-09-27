CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, partisini “ayrılıkçı iki ayrı devlet tezine” destek vermediği için eleştiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na tepki gösterdi, “Hasipoğlu, Tatar’ın başarısızlığını gizlemek için popülist söylemler geliştirme çabasında” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, “Ersin Tatar’ın uluslararası alandaki başarısızlığını gizlemek için ortaya atılan yüzeysel temaslar, hiçbir şekilde Kıbrıs Türk halkının hak ettiği uluslararası statüyü sağlayamamıştır” dedi, “Hayal kırıklığınızı daha ne kadar halkın gözünde saklayacaksınız?” diye sordu.

“CTP kelime oyunlarınızla daraltmaya çalıştığınız alana sıkışacak değildir” diyen Akansoy, “Biz sırtımızı Kıbrıs Türk halkına yasladık, halkımızın hak ve çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamalarından bir kez daha görüyoruz ki, kendisi Kıbrıs Türk halkının ortak çıkarlarına hizmet etmek yerine popülist söylemler geliştirme çabası içindedir.

Ersin Tatar’ın uluslararası alandaki başarısızlığını gizlemek için ortaya atılan yüzeysel temaslar, hiçbir şekilde Kıbrıs Türk halkının hak ettiği uluslararası statüyü sağlayamamıştır.

Hayal kırıklığınızı daha ne kadar halkın gözünde saklayacaksınız?

Bizi eleştirirken, “hükümetinizin” ekonomik çöküşe sürüklediği, halkın alım gücünü erittiği, gençlerimizin umutlarını kırdığı gerçeklerini unutturamazsınız. Kıbrıs Rum liderliğiyle masaya oturmaktan korkanların, kendi başarısızlıklarına bahane yaratmaya çalıştığını görmekteyiz.

Siz, halkın geleceğini slogan savaşlarına kurban eden bir anlayışı savunuyorsunuz. Biz ise Kıbrıs Türk halkının haklarını ve uluslararası arenada onurlu bir barışı savunuyoruz.

Biz, Federasyonu savunuyoruz çünkü bu ada için en adil ve kalıcı çözüm budur. Siz ise ayrılıkçı politikalarla halkımızı daha da izole ediyor, dünyadan koparıyorsunuz.

Sonuç olarak, Kıbrıs Türk halkını temsil eden herkesin üzerine düşen sorumluluk, daha fazla ayrışma değil, ortak akıl ve barışa dayalı bir gelecek inşa etmektir. Kıbrıs bölünmek için çok küçük bir ülkedir. Kendi tezlerimizi Kıbrıs'ta yaşamı yeniden kurgulamak için sonuna kadar ileriye taşıyacağız.

CTP kelime oyunlarınızla daraltmaya çalıştığınız alana sıkışacak değildir. Biz sırtımızı Kıbrıs Türk halkına yasladık, halkımızın hak ve çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz.”