HASDER’in “Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülleri", Mahmut İslamoğlu ve Tuncer Bağışkan'a verildi

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından ilk kez bu yıl, çok uzun yıllar Kıbrıs’ın halkbilimine, kültürel mirasına hizmet eden ve emek veren araştırmacı, icracı, akademisyen, yazar ve yöneticilere verilmeye başlanan “Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülü”, Mahmut İslamoğlu ve yakın zamanda hayatını kaybeden Tuncer Bağışkan’a verildi.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, KTOEÖS Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vakıf Başkanı Kani Kanol, “Sevgili Tuncer Bağışkan son kitabının imza törenini yapmadan önce Vakıf Yönetim Kurulumuz, gerek HASDER olarak bizlerin, gerek halkbilimi camiasının ve tüm toplumun bazı kişilere vefa borcu olduğunu ve bunu hayattayken kendilerine ödememiz gerektiğine karar vermişti. Adı geçen ödülü kendisine verme kararı aldığımızı söylediğimde gözleri yaşarmış ve beni kucaklayarak, bu ödülü büyük bir onur ile kabul ettiğini söylemişti. Hepimiz de çok üzgünüz çünkü hayatını kaybetmeden bu ödülü kendisine takdim etmek isterdik” dedi.

Kültür Dairesi Başkanı Şirin Zaimağaoğlu da böylesi bir geceye katılmaktan ve bu iki çok değerli araştırmacı, yazar halkbilimcilere layık görülen Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödüllerini takdim etmekten dolayı biraz buruk ama mutlu olduğunu belirterek, “Kültür Dairesi olarak bizler de zamansız kaybettiğimiz Tuncer Bağışkan’ın adını yaşatmak ve yarım kalan kitap projesini hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Prof. Dr. Şevket Öznur tarafından ödül alan Mahmut İslamoğlu ve Tuncer Bağışkan’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Mahmut İslamoğlu’na ve Tuncer Bağışkan’ın ailesine ödüllerini takdim etti.