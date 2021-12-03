Hasan Taçoy pozitif

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Coronavirüse yakalandı.

Rutin testlerini yaptıran Taçoy’un bugünkü testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Taçoy herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığını Acil Durum Hastanesi’nde olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Taçoy şunları ifade etti:

"Değerli dostlar; sevgili yol arkadaşlarım;

Bir taraftan seçim çalışmaları için yoğun bir çaba ortaya koyarken, diğer yandan da gerekli özen ve dikkati gösterdim.

Buna karşın düzenli olarak yaptırmış olduğum PCR test sonucum bugün öğleden sonra pozitif olarak sonuç verdi.

Bu sürede temas içerisinde olduğum herkesin Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı prosedürlere dikkat etmesi ve uyması için bu açıklamayı yapıyorum.

Herhangi bir semptomum yok, kendimi gayet iyi ve güçlü hissediyorum."