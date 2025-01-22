“Hasan Taçoy muhatabımız değidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un bugünkü mesajında "Ayrılacaksan ayrıl. Ülkenin önünü aç" yazısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde yanıt verdi:

“UBP içerisinde bazı Milletvekillerinin, YDP nin Hükumetten ayrılma kararını büyük bir sabırsızlık ve heyecanla beklediğini tebessümle takip ediyoruz...

Bu Milletvekillerinden bazıları, YDP nin elindeki Ulaştırma Bakanlığına gelmeyi hayal ederken, bazıları da Hükumetin desteğinin 26 Milletvekiline düşmesinden sonra, tehdit ve şantajla Sayın Başbakana istediklerini yaptırma imkanı bulacaklarını düşünüyorlar...

UBP Milletvekili Sayın Taçoy yukardaki hangi guruba dahildir bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Ama Sayın Taçoy bugün bize;"Ayrılacaksan ayrıl. Ülkenin önünü aç" diye mesaj göndermiş.

Sayın Taçoy'a cevabımız şöyledir;

YDP nin muhatabı Sayın Taçoy değil, Sayın Başbakandır. YDP Milletvekilleri ile değil, Sayın Başbakanla muhatap olur. YDP, Koalisyona girerken Sayın Taçoy'a fikrini sormadı. Çıkarken de sormayacaktır.

Vesselam...”