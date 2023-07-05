Hasan Günyüz, Erlangen Festivali’nde

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Erlangen şehrinde gelenekselleşen çok ilginç bir festival yer alıyor. Şehrin göbeğine yapay plaj kuruluyor. Denizi şehrin merkezine taşıyamıyorlar ama kamyonlar dolusu kum ile, tatile gidemeyen bölge halkı için bir “kumluk sahil” meydana getiriliyor. Şezlonglar, şemsiyeler ve çeşitli kokteyller yanında elbette müzik de yer alıyor.

Müzik denildiği an, ülkemiz müzsiyenlerinden ve özellikle Flamenko türü üzerinde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bizi gururlandıran Hasan Günyüz ismini bu özel etkinlikte olması dikkat çekiyor.

Hasan Günyüz, etkinlikte canlı performans yapmak için başvuran müzisyenler arasından seçilen Flamenko sanatçısı oldu. Bu yıl festivalin konsepti “İspanyol Haftası” ve bu müziği beş gün boyunca sunacak olan ise Kıbrıslı Türk müzisyen Hasan Günyüz.

Bir yanda Tapas, diğer yanda Hasan Günyüz’ün Flamenko şarkılarıyla Erlangen festivali tarihteki yerine bu etkinliği de not düşüyor.