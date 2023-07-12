Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oyunculuk Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Erkek’in, biyografi-anı-eleştiri türündeki “Oyunları Sanat Yapanlar” adlı kitabı ARUCAD Yayınlarından çıktı. Kitap, Türk tiyatrosunu saygın bir noktaya taşıyan 9 değerli bilim-sanat insanının hayatını ve yapıtlarını ele alıyor.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkek’in yeni kitabı, ARUCAD Yayınlarının üçüncü kitabı olarak okuyucuyla buluştu.

Kitap, Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Sevda Şener, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Cevat Çapan, Genco Erkal, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Nurhan Karadağ’ın aralarında olduğu bilim ve sanat insanın sanatsal ve bilimsel çalışmalarını inceliyor. Yazar Hasan Erkek, onlarla olan anılarını da anlatarak, tiyatro tarihine ışık tutuyor.

Araştırmacı, kuramcı, yazar, dramaturg, çevirmen, yönetmen, oyuncu ve eleştirmen olan bu 9 bilim ve sanat insanın deneyimlerinin paylaşıldığı “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı, tiyatro alanında profesyonel ve amatör olarak etkinlikte bulunanlara, özellikle gençlere yol gösterici nitelik taşıyor.

Prof. Dr. Hasan Erkek kimdir?

Kariyerine, üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyken kaleme aldığı “Bedel” isimli radyo oyunu ile TRT Radyo Tiyatrosu Büyük Ödülü’nü kazanması ile başlayan Prof. Dr. Hasan Erkek, bugüne kadar 8 yetişkin sahne oyunu, 4 sahne gençlik oyunu, 8 sahne çocuk oyunu, 7 film senaryosu, 16 radyo oyunu olmak üzere toplam 43 dramatik yapıta; 15 ülkede (Türkiye, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Arnavutluk, Kamerun, İran, İspanya ve Hırvatistan) yayınlanan 30 sanatsal ve bilimsel kitaba imza attı. Yurtdışında yayımlanmış kitap sayısı 22.

30’dan fazla ülkede festival ve sempozyumda bildiri sundu, ulusal ve uluslararası festivallerde jüri üyeliği yaptı. Eserleriyle, 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası ödül aldı. 2014-2015 ve 2016-2017 yıllarında, Fransa’da bulunan Paris 8 Üniversitesi Tiyatro Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı, OYÇED-Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hasan Erkek, halen ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğretim üyesidir.