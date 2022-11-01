Harmancı, LTB başkan adaylığını önümüzdeki hafta açıklıyor
LTB’nin mevcut başkanı Mehmet Harmancı, 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Lefkoşa Belediye Başkanlığı için adaylığını önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) mevcut Başkanı Mehmet Harmancı, 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Lefkoşa Belediye Başkanlığı için adaylığını önümüzdeki hafta, Salı günü açıklayacağını duyurdu.
Kıbrıs Postası TV’de gazeteci Ulaş Barış’ın sunduğu programa katılarak açıklamalarda bulunan Harmancı, Salı günü gerçekleşecek toplantıda yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.
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Etiketler : lefkoşa, seçim, Mehmet Harmancı