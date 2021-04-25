‘Haritayı Tatar’ın müsteşarına verdik’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Bir harita verdiler, nerede bu harita” sözlerine, Akıncı döneminin müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’ndan yanıt geldi: Tatar’ın müsteşarına bizzat teslim ettim.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk lider olarak müzakereleri yöneten lider Mustafa Akıncı’ya yönelik sözleri yalanlandı.

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı ofisindeki iletişim eksikliği ya da toplumu bilinçli olarak yanıltma oyunu olarak yorumlanan diyalog geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün basında yer alan şöyle bir açıklaması var: “Bir harita verdiler. Nerede bu harita. Ben cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadım. Akıncı’ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun ben bu haritayı bulamıyorum.”

Bu haritayı Sayın Tatar’ın müsteşarına bizzat ben teslim ettim.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyeti nedeniyle haritayı, ne olduğunu belirterek kapalı bir zarf içinde şahsen verdim.

Bu arada devletin devamlılığı ilkesi gereği, Crans Montana dahil olmak üzere Sayın Akıncı dönemine ait tüm tutanaklarla belgeler de eksiksiz biçimde Cumhurbaşkanlığı arşivine kaydedilmiştir."