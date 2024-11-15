Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Fzt. Havva Gözgen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü “Hareketle sağlığınıza yatırım yapın” çağrısında bulundu.

Gözgen, diyabetin önlenmesi ve yönetimi konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 14 Kasım'ın kutlandığını belirtti.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanı etkileyen diyabetin, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Gözgen, “Diyabetin kontrol altına alınması ise sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle mümkündür. Bu noktada diyabetin hem önlenmesi hem de tedavisinde düzenli egzersiz ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzının rolü çok büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Fizyoterapi ve diyabet yönetimi

Diyabet yönetiminde egzersizin yerinin, sadece fiziksel sağlığı değil, psikolojik sağlığı da destekleyici özellikler taşıdığını dile getiren Gözgen, fiziksel aktivitenin, insülinin vücutta daha etkili çalışmasına yardımcı olurken, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine de katkı sağladığını kaydetti.

Diyabetin neden olabileceği dolaşım ve sinir sistemi sorunlarının göz önüne alınarak, güvenli ve etkili bir egzersiz planı oluşturulabileceğine dikkat çeken Gözgen, “Diyabetli bireyler için genel olarak önerilen egzersiz türleri arasında yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve yoga bulunur. Bu aktiviteler hem eklem sağlığını korur hem de kas kuvvetini artırarak genel sağlık üzerinde olumlu etki yaratır.” ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamda hareketi artırın

Diyabet yönetiminde başarılı olmanın bir yolunun da günlük yaşantıda küçük değişiklikler yapmaktan geçtiğini dile getiren Gözgen, “asansör yerine merdivenleri kullanmak, kısa mesafelerde araba yerine yürümeyi tercih etmek gibi alışkanlıklar, hareket seviyenizi artırmada büyük fark yaratabilir.” dedi.

Diyabetle yaşamın zorlu olsa da profesyonel bir destekle bu süreci daha rahat bir şekilde yönetebileceğine dikkat çeken Gözgen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fizyoterapistler olarak, size uygun egzersiz programları oluşturmak, kas-iskelet sistemi sorunlarını yönetmek ve uygun fiziksel aktiviteye sizi yönlendirmek için buradayız. Unutmayın, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir yaşam tarzı diyabet yönetiminde kilit rol oynar. Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği olarak Dünya Diyabet Günü'nde, sağlığınıza küçük bir iyilik yaparak hareketli bi yaşama adım atmaya ne dersiniz? Diye soruyoruz. Birlikte daha sağlıklı bir gelecek için hareket edelim!”