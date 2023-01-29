HARÇLARA YÜKLÜ ZAM

Fehime ALASYA

Sürüş ehliyeti harçlarına okkalı zam yapan hükümet, seyrüsefer, kimlik kartı harçları, evlenme ücretleri, yabancıların çalışma izni vergileri, diplomatik pasaport ücretleri gibi birçok kalemde harç miktarlarını artırdı.

Yapılan son Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar, 27 Ocak’taki Resmi gazetede yayımlandı.

‘Gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi’ denilen kararlarda vefattan, evlenmeye, bilgi edinme hakkı yasası harçlarından, daimi ikamet izinlerine, reklam tabela harçlarından kamu görevlileri sınav harçlarına birçok alanda fiyatlar tırmandı.

Yabancılar ve muhaceret yasası kapsamındaki harçlar, dışişleri hizmeti harçları listesinde bulunan; gemicilik, denizciler, noterlik ve benzeri meseleler, yurttaşlık, pasaport, vize harçlarında da değişikliğe gidildi.

Evlenmeler, doğumlar ve ölümler, vasiyetnameler ve terekeler, Motorlu araçlar kayıt ve ruhsat hakları, tapu ve kadastro dairesi tarafından taşınmaz mallar ve puanlarla ilgili olarak yapılacak işlemlerde uygulanacak harç ve ücretlerinde de yeni fiyatlar açıklandı.

Sürüş ehliyetlerine %80 ZAM!

Ülkede ‘zamsız’ gün geçmezken bir ‘okkalı fiyat artışı’ haberi de sürüş ehliyetlerinden geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan listede yeni fiyatlar açıklandı. Yeni ve eski fiyatları kıyaslayan YENİDÜZEN, neredeyse tüm kalemlerde %79,30’luk fiyat artışı yaşandığını ortaya koydu.

Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki ise “İnsanları ehliyetsiz ve seyrüsefersiz gezmeye mahkum ediyorlar” diyerek bu duruma tepki gösterdi.

1 yıllık ehliyet ücretlerine yapılan 230 TL’lik zam ile fiyatlar 290 TL’den 520 TL’ye çıkarken, 2 yıllıklarda345 TL’lik zamla 430 TL olan harç 775 TL’ye yükseldi.

3 yıllık ehliyetlerde 460 TL, 5 yıllık ehliyetlerde 705 TL, 10 yıllıklarda 1,170 TL zam yapıldı.

430 TL olan Öğrenci Ehliyeti Sınavı 345 TL’lik zam ile 775 TL’ye, 900 TL olan Uluslararası sürüş ehliyeti 720 TL’lik zam ile 1620 TL’ye yükseldi.

Resmi gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni fiyatların 27 Ocak tarihinde devreye girdiği belirtildi.

ESKİ VE YENİ EHLİYET HARÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

-1 yıllık (Yaş haddi ve sınav geçenler): 290 TL’den 520 TL’ye,

-2 yıllık: 430 TL’den 775 TL’ye

-3 yıllık: 575 TL’den 1,035 TL’ye

-5 yıllık: 885 TL’den 1,590 TL’ye

-10 yıllık: 1,470 TL’den 2,640 TL’ye

-Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 430 TL’den 775 TL’ye

-Öğrenci Ehliyeti: 430 TL’den 775 TL’ye

-Uluslararası sürüş ehliyeti: 900 TL’den 1,620 TL’ye

-Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti: 210 TL’den 380 TL’ye

-Şoför okulu çalıştırma harcı (Yıllık): 500 TL civarından 1,075 TL’ye

-Sürücü eğiticisi ruhsatı (5 yıllık): 1,800 TL civarından 3,210 TL’ye

-Araştırma harcı: 290 TL’den 520 TL’ye çıktı.

Seyrüsefer harçlarına zam

Seyrüsefer harçlarına da zam yapıldı. 27 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni fiyatlar şöyle:

1016 kilograma kadar olan araçlar: Her kilogram için 0.77 TL

1017-1270 kilogram araçlar: Her kilogram için 1.35 TL

1271-1524 kilogram araçlar: Her kilogram için 3.38 TL

1524 kilogramdan yüksek araçlar: Her kilogram için 4.75 TL.

Yapılan zamma tepki gösteren Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki:

“İnsanları ehliyetsiz ve seyrüsefersiz gezmeye mahkum ediyorlar”

Yapılan zammın yüzde 80 olduğunu kaydeden Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, bunun kabul edilir bir oran olmadığının altını çizdi. “%80 civarında zam yapıldı, bir taksi ehliyeti yenilemek bile 12 bin TL oldu. İnsanları ehliyetsiz ve seyrüsefersiz gezmeye mahkum ediyorlar” diyen Tilki, bu durma tepki gösterdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tilki, “Yapılan maaş zamlarını verip harçlara zam yapmak hiç de adil değil.

Yönetim kurulu ile görüşüp hareket edeceğiz.” yorumunda bulundu.

Kimlikte de zam!

Kimlik Kartı harçlarına da zamlar yapıldı.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için ödenen 19 TL, 23 TL’ye çıkarken, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için ödenen 224 TL harç ücreti, 270 TL’ye çıktı.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından alınan 224 TL harç da 270 TL’ye çıktı.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 224 TL ödenen harçlar 270 TL’ye, ikinci seferde ödenen 336 TL harç 400 TL’ye ve üçüncü de ise 584 TL ödenen harç ücreti 700 TL’ye çıktı.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise ödenen 112 TL’lik harç ücreti, 135 TL’ye yükseldi.

Kayıp kimlik kartlarında için ilk defada çıkartma için ödenen 456 TL, 547 TL’ye, ikinci çıkarma için ödenen 704 TL, 845 TL’ye, üçüncü de 928 TL ödenen harç 1,115 TL’ye ve dördüncü kaybetmede bin 152 TL ödenen harç 1,385 TL’ye çıktı.

Ateşli silahlarda da yeni fiyatlar açıkladı

Ateşli Silah Ruhsatlarında da yeni harçlar açıklandı. Buna göre; Ateşli Silah Ruhsatı için 795 TL, Her Kayıt Belgesi için 540 TL, Verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 106 TL, harç ödenmesi olduğu ifade edildi.

Avukatlar siciline kayıt için 260 TL!

Avukat harçları tüzüğünde de yeni rakamlar açıklandı. Hukuk Meclisinden, avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanların, 260 TL ücret ödemek suretiyle, Baş mukayyit tarafından "Avukatlar Sicili"ne kaydedilir olduğu belirtildi.

Sendika yasasında da değişiklik…

Sendika yasasında yapılan değişiklikle, sendikaların kayıt dilekçe ücreti, kayıt şahadetnamesinin her tasdikli sureti için ödenen rakamlar gibi pek çok kalemde fiyatlar değişti.