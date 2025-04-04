“Hangi grupları görmek istediğinizi lütfen yazın”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, GirneFest 25 için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Girne Batı Doğa Parkı konserleri yapmayı planlıyoruz.

Yine Girne Fest 25 kapsamında Amfide 4 Tiyatro ve 4 Büyük konser planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Girne Fest 25 için çalışmalara başladık.

Gençlerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda bu sene hemen hemen yurtdışında okuyan tüm öğrencilerimizin de burda olduğu 5-6-7 Eylül tarihlerinde Girne Batı Parkında 3 gün sürecek, yerli yabancı grupların önlü arkalı sahne alacağı

Girne Batı Doğa Parkı konserleri yapmayı planlıyoruz.

Yine Girne Fest 25 kapsamında Amfide 4 Tiyatro ve 4 Büyük konser planlıyoruz.

Gençler ve kendini genç hissedenler bizlere

Girne Batı Doğa Parkı Konserlerinde hangi yerli ve yabancı grupları görmek istediğini lütfen yorum olarak paylaşsın.

Ayni şekilde Amfi konserlerinde kimleri görmek istediğinizi de bizimle paylaşabilirsiniz.

Sizin talepleriniz doğrultusunda idaremiz ve Kültür Sanat komitemiz kararlar alacağından şüpheniz olmasın.

3’üncü yılında Girne Festivalimiz çıtayı daha da yükseltiyor…”