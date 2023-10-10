Hamas: İsrail'in sivillere uyarısız yaptığı her saldırı için bir sivil infaz edeceğiz

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne önden sivillere uyarıda bulunmadan yaptığı her hava saldırısı için İsrailli bir rehineyi infaz edeceklerini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Abu Obayda, pazartesi akşamüstü yaptığı açıklamada, "Bu saatten itibaren, sivillerin evlerine çok önceden haber verilmeden yapılan saldırılara maalesef düşman rehinelerden birini infaz ederek karşılık vereceğiz" dedi.

Obayda, Hamas'ın, "bu infaz anlarını yayınlamak zorunda kalacağını" söyledi.

Hamas, cumartesi sabahı İsrail'e Gazze Şeridi'nden binlerce füze atarken, militanlar sınırlardan sızarak İsrail kontrolündeki bölgelere girdi. Hamas'ın İsrail'den en az 150 kişiyi rehin aldığı konuşuluyor.

Hamas'ın bu tutsakları Gazze Şeridi'ne ve Gazze Şeridi'nin etrafındaki kasabalara götürdüğü belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde bulunan rehine sayısı, İsrail'in karşı saldırı konusunda elini zorluyor. Tel Aviv, hâlâ bir kara harekâtı yapıp yapmayacağına dair kesin bir açıklamada bulunmadı. Bazı ülkelerin aracılığında esir takasları gündeme gelse de İsrail bunun Hamas için bir zafer gibi duracağından endişe ediyor.

Hamas, cumartesi İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını gerçekleştirdikten sonra İsrail "savaş hali" ilan etti ve Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi Gazze'nin tamamen abluka altına alınacağını ve bölgeye gıda, su, elektrik ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.