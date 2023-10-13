Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün

İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüz binlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor.

BM'ye bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istedi. İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı.

İsrail ordusu önceki gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi. Buna göre, İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti.

Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

İsrail: Gazzelilere enerji su ve yakıt verilmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail hafta başında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, İsrail kara kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde IDF (İsrail askeri) güçleri, bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırma çabalarını tamamlamak için Gazze Şeridi topraklarında yerel baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. Bu operasyonlar sırasında kayıp kişilerin bulunması için de çaba sarf edildi. Gazze'de şu an 120 rehine var." denildi.

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Blinken, Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini tekrar dile getirdi.

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.

İsrail Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bir köyde yaşayanları evlerine kapanmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyararak olası silahlı bir saldırıdan şüphelenildiğini açıkladı.

Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi. Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.