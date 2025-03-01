Hamas: Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini önlemeye yönelik her türlü girişimle işbirliğine hazırız

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş, Kahire’de düzenlenecek Arap Zirvesi öncesi açıklama yaptı.

Derviş, "Halkımızın işgale direnme konusundaki vazgeçilemez hakkı başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını ihlal etmeyecek şekilde halkımızın Gazze Şeridi'nde yerinden edilmesini engelleyecek ve bölgenin yeniden inşa edilmesini sağlayacak her türlü girişimle işbirliği yapmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın, "Filistin meselesine, kendi kaderini tayin etme hakkını, başkenti Kudüs olan bağımsız, tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasını ve mültecilerin Nekbe'den bu yana yerlerinden edildikleri kent ve köylerine geri dönüşünü garanti eden adil bir çözüm bulmaya hazır olduğunu" vurgulayan Derviş, şunları kaydetti:

"Ateşkes anlaşmasının geri kalan aşamalarının tamamlanması, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve ablukanın kaldırılması konularında kararlıyız. Savaştan sonraki süreç, Filistin halkının iradesine dayanmalı ve Arap dünyasının desteğiyle şekillenmelidir."

Derviş, Hamas'ın "ister teknokratlardan, uzmanlardan ve Filistinli profesyonel isimlerden oluşan bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması olsun, ister Mısır'ın önerdiği gibi Filistin topraklarında yürürlükte olan yasalara uygun şekilde Gazze’nin yönetimiyle ilgilenecek toplumsal destek komitesi oluşturulması olsun Filistinliler tarafından üzerinde mutabakata varılan seçenekleri ele almaya hazır olduğunu" belirtti.

"Hamas'ın, herhangi bir Filistin'e ait olmayan yönetim modelinin veya Gazze Şeridi'nde yabancı güçlerin varlığının dayatılmasını kesin bir şekilde reddettiğini" vurgulayan Derviş, Filistinlileri yerinden etme projesini reddetme konusunda Mısır ve Ürdün başta olmak üzere tüm Arap dünyasının ortak tutum sergilemesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Derviş, "Filistin halkımızı yerinden etmeyi, Batı Şeria'yı ilhak etmeyi, yerleşimi teşvik etmeyi ve Mescid-i Aksa'yı kontrol etmeyi amaçlayan bu vahşi projeler, yalnızca halkımızı hedef almıyor aynı zamanda bu bir insanlık suçudur. Bu planla mücadele etmenin öncelikleri, halkımızı yardım etmek ve her türlü yolu kullanarak işgali, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine ve aşamalarına uymaya zorlamak, insani protokolleri uygulamak olmalıdır." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili Arap ülkelerine, Filistin halkının direncini güçlendirmek ve topraklarında kalmalarını sağlamak için Gazze'nin yeniden inşasında aktif bir şekilde yer almaları, işgalcilerin Filistin topraklarını boşaltma ve onları kontrol etme planlarını uygulamasına engel olmaları" çağrısında bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin, "Filistin meselesine ilişkin güçlü bir Arap tutumu oluşturmak ve ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planına karşı bir öneri sunmak" amacıyla 4 Mart'ta olağanüstü Arap Zirvesi’ne ev sahipliği yapması planlanıyor.