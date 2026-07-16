Cyprus Mail: BM Genel Sekreteri adaya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ay sonundan önce Kıbrıs'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cyprus Mail'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Guterres, 27-28 Temmuz tarihlerinde BM Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix eşliğinde adada temaslarda bulunacak.

Habere göre Guterres'in, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüşmesi, ayrıca iki lideri ortak bir toplantıda bir araya getirmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında iki toplumlu teknik komitelerin üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüşmeler yapılmasının planlandığı belirtildi.