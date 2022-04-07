Halloumi/Hellim konusunda gayri resmi çalışma grubu

Avrupa Komisyonu, Halloumi/Hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu.

Çalışma Grubu’nun, Halloumi/Hellim için PDO programına katılımlarıyla ilgili paydaşlar arasında bilgi alışverişinin yanı sıra deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacağı ve Halloumi/Hellim için kontrol sisteminin işleyişini gözden geçireceği belirtildi. Yapılan açıklamada, grubun Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından eşit sayıda seçilecek en fazla on üyeden oluşacağı da belirtildi.

Üyeleri, ticaret odaları temsilcileri, çiftçi örgütleri temsilcileri veya Halloumi/Hellim fabrikası temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri gibi ortak kazanımı temsil etmek üzere atanan kişiler teşkil edeceği ve düzenli aralıklarla toplanacağı da kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, gruba üye olmak için bireylerden başvuru kabulüne de başladı.

Başvurular en geç 10 Mayıs 2022 tarihine kadar REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT@ec.europa.eu. Adresine gönderilebileceği de belirtildi.