Dikmen’de belediyeye ait hizmet tesislerinin mühürlenmesi, halkın yoğun katılımıyla protesto edildi. Kent Güvenlik Merkezi ve Damacana Su Dolum Tesisi’nin Merkez Kaymakamlığı kararıyla mühürlenmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Halkın Suyuna Mühür Vurulamaz” sloganıyla Dikmen Merkez’de eylem gerçekleştirdi.

Barışçıl bir şekilde gerçekleşen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, halk sağlığı ve güvenliği için hizmet veren tesislerin hiçbir hukuki ya da vicdani gerekçe gösterilmeden mühürlenmesini protesto etti.

Çelebi: “Hizmet etmemiz engelleniyor”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır yürütülen bir proje kapsamında Dikmen Meydanı’na Kent Güvenlik Zabıta Birimi ve Damacana Su Dolum Tesisi kurulması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Belediye Meclisi kararıyla başlayan proje, Şehir Planlama Dairesi’ne de sunuldu.

Ancak beklenmedik bir müdahaleyle karşılaştıklarını söyleyen Çelebi, 1987 yılında merkezi hükümet tarafından belediyeye tahsis edilen ve Atatürk Büstü’nün de içinde bulunduğu park alanı üzerine yapılan projeye engel çıkarıldığını ifade etti.

“Dikmenli olan kaymakamdan bunu beklemezdik”

Başkan Çelebi, kararın altına imza atan kişinin Dikmenli bir kaymakam olmasına dikkat çekerek, bu tutumu sert bir dille eleştirdi. “Bir Dikmenli’den, hele ki böyle bir görevde olan birinden halkı için böyle bir engel çıkarılması kabul edilemez,” diyen Başkan, halka hizmet yolunda makamların siyasi ya da kişisel nedenlerle kullanılmasına karşı duracaklarını söyledi.

“Merkezi hükümetle iş birliği içindeyiz”

Belediye olarak merkezi hükümetin birçok kurumu ile iş birliği yaptıklarını da hatırlatan Başkan Çelebi, Spor Dairesi ile birlikte Dağyolu, Pınarbaşı ve Taşkent’te doğal çim sahaların yapıldığını belirtti. Bu sahaların gençlerin kullanımına açılmasının bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Sağlık ve eğitim desteği sürüyor

Belediye olarak yalnızca altyapı değil, sağlık ve eğitim alanlarında da aktif olduklarını kaydeden Çelebi, Dörtlü Hükümet döneminde tamamlanan Dikmen Sağlık Merkezi’nde bugün halkın hizmet aldığını belirtti. Köylerdeki sağlık odalarına doktor, hemşire ve ilaç taşınmasının da belediye tarafından sağlandığını söyledi. Eğitim alanında ise bölgedeki anaokulu ve iki ilkokulun tüm temel ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını açıkladı.

“Su konusu en büyük önceliğimiz”

Su konusuna özel vurgu yapan Başkan, “Dikmen’de doğal kaynaklarımız yetersiz kalıyor” ifadesini yineleyerek, bölgedeki su sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Su Dairesi ile sürdürülen projelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Gözler yetkililerde

Yaşanan mühürleme kararı ve halk tepkisinin ardından gözler yetkili kurumlara çevrildi. Dikmen halkı, kamu yararına olan hizmetlerin yeniden faaliyete geçmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.