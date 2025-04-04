“Halkın cebinden çalınan para kumarhanelerin kasalarına akacak”

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Şans Oyunları Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girebilmesi, şehir merkezi ve okullara yakın bölgelere kumarhane açılmasının önünün açılacağını belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti’ne eleştirilerde bulundu.

Şahiner, “yapılacak düzenleme ile yerli sermaye ülke ekonomisine katkı sağlamasını engelleyecek ve kumarhanelerin kasalarını dolduracak” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şahiner, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Şans Oyunları Yasası’nda yapılmaya çalışılan düzenlemeyle KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişi, okullara 100 metre mesafeye ve şehir merkezlerine kumarhane yapılmasının önünün açılacağını söyledi.

Şahiner, düzenlemeyle vergi ödemelerinde gecikme, vergi bağışı ve aynı zamanda sınırsız kumarhane izni verilmesinin de kolaylaşacağını belirtti.

Halkın ekonomik ve sosyal yaşamının her geçen gün daha zor bir hale geldiğini hatırlatan Şahiner, “Durum ortadayken hükümet tarihin en büyük yanlışlarından birine imza atmak üzere” dedi, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kumarhanelerin çıkarını korumayı amaçladığını ifade etti.

Şahiner, “Kamu maliyesinin geldiği durum ortada, borçlanmadan bir iğne alamaz duruma düşmüşken, toplumdaki gerginlik ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmişken, hükümetin tek derdi, kumarhanelerin çıkarlarını korumak olmuştur. Halkının ihtiyaçlarına karşı üç maymunu oynayan hükümet, kumarhaneler için her türlü düzenlemede adeta emir eri olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Kumar bağımlılığı bir hastalık…”

Kumar bağımlılığının "tedavi edilmesi gereken bir hastalık" olduğunu belirten Şahiner, “Kumarhane kasasının her zaman kazandığı gerçeği göz önüne alındığında, bu düzenlemelerin, ülkemizdeki kumarhane sayısının hızla artmasına, vatandaşlarımızın daha da büyük tehditlerle karşı karşıya kalmasına yol açacaktır” dedi.

Bu değişikliklerle birlikte KKTC vatandaşlarının gazinolara girmesinin önü açılacağını, kumarhanelerin vergi ödememek için daha fazla imkana kavuşacağını, bin yatak ve üzeri otellere sınırsız sayıda kumarhane izni verileceğini söyleyen Şahiner, "düzenlemeyle okullara 100 metre mesafede kumarhane açılmasına onay verilecek olmasını" da eleştirdi.

“Kumarhanelerin kasalarını dolduracak”

Şahiner, yasa tasarısının yasallaşması durumunda vereceği zararlara değinerek, “KKTC vatandaşlarının gazinolara girmesi engellenmeyecek ve gazinolara uygulanan cezai yaptırımlar kaldırılacaktır. Bu da yerli sermayenin ülke ekonomisine katkı sağlamasını engelleyecek, kumarhanelerin kasalarını dolduracak” ifadelerini kullandı.

Mevcut yasadaki 5 ön izin sınırının yeni düzenlemeyle kaldırılacağını söyleyen Şahiner, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından projeleri onaylanan işletmelere, 30 üzeri kumarhane izni verileceğini, bunun da kumarhane sayısının iki katına çıkmasına neden olacağını söyledi.

Bin yatak ve üzeri otellere sorgusuz sualsiz sınırsız kumarhane izni verileceğini belirten Şahiner, şehir merkezlerinde kumarhanelerin açılmasına izin verileceğini, okullara 500 metre mesafede olan kumarhaneler için bu mesafenin 100 metreye indirilerek okullara yakın bölgelerde kumarhane açılmasına olanak sağlanacağını kaydetti.

“Cezai yaptırımlar ortadan kaldırılacak”

Düzenlemeyle, vergi borcu olan kumarhanelerin ruhsat iptali zorunluluğunun kaldırılacağını ve bu işletmelerin, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam edebileceğini belirten Şahiner, kumarhanelere girişlerdeki kimlik gösterme ve kayıt tutma zorunluluklarının yerine getirilmemesi durumunda uygulanan cezai yaptırımların ortadan kaldırılacağını söyledi.

Şahiner şunları kaydetti:

“Devlet görevlilerinin denetimlerinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmemesi durumundaki cezai yaptırımlar kaldırılacak. Kumarhanelere girenlere kesilen fişler, yasanın geçtiği günkü döviz kuruna göre güncellense yıllık 3 milyon Euro’ya yakın olması beklenen bir gelirden vazgeçilecek.

Bu değişikliklerle birlikte, kumarhane sayısının kısa bir süre içerisinde 3 katına çıkması ile birlikte devletin önemli gelir kalemlerinden biri olan bir sektör, iflasın eşiğine sürüklenecek.

Ramazan sonrası hükümetin, orucunu kumarhanelerle rant paylaşarak açması, kabul edilemez bir durumdur. Hükümete bağlı vekiller, kumarhane temsilcilerinin sözcüsü gibi hareket ederken, kumarhane temsilcileri ise sanki komite başkanıymış gibi davranmıştır. Bu durum, hükümetin toplumun tüm kesimlerine karşı duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bayram tatilinden hemen sonra yapılan Maliye Komitesi toplantısı, tarihsel bir aymazlık olarak kayıtlara geçmiştir.”

“Halkın cebinden çalınan para kumarhanelerin kasalarına akacak”

Turizm sektörünün geleceğini güvence altına alacak, turizm planlamasıyla uyumlu bir yasa tasarısı yerine, kumarhanelerin çıkarlarını koruyan düzenlemelerle karşı karşıya kalındığını söyleyen Şahiner, “Bu düzenlemeler, halkın cebinden çalınan paranın kumarhanelerin kasalarına akmasını sağlamak amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının yasalaşmasının, ülke geleceği için “tehditler barındırdığını” ileri süren Şahiner, hükümete halkın çıkarlarını koruyacak adımlar atması çağrısında bulunarak, “Aksi takdirde, bu kararlar yıllar sonra, kendilerinin bile pişman olacağı ağır sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.