“Halkın alım gücü yerlerde sürünmüyor”

Başbakan Üstel, halkın alım gücünü “yerlerde süründürmemek adına” UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “elini taşın altına koyduğunu” iddia etti.

Başbakan Ünal Üstel, katıldığı BRT canlı yayınında Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı, enerji sorunu ve hayat pahalılığı gibi konulara dair açıklamalarda bulundu.

Üstel, 21 Eylül'de gerçekleşecek UBP kurultayı hakkında parti içi sürece ve kendi rolüne değinirken, “abi” olduğu gerekçesiyle daha önce “seçildiğini” öne sürdü, “Kurultayda üyenin takdir ettiği neyse o tecelli edecektir” dedi.

Üstel, halkın alım gücünü “yerlerde süründürmemek adına” UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “elini taşın altına koyduğunu” iddia etti.

Üstel, "Kablo ile elektriğin gelmesi için fizibilite raporları hazırlanıyor. 2029’a kadar enerji sorununu kökten çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

“Başkanlık görevini ‘abi’ olduğumuz için verdiler”

UBP’nin 21 Eylül’de gerçekleştireceği kurultay hakkında konuşan Başbakan Üstel, parti başkanlığı ve başbakanlık görevine nasıl geldiğini hatırlattı:

"Bize Parti Başkanlığı, Başbakanlık görevini bir abi olarak, bir bilgi birikimimiz var diye verdiler. Kurultayda üyenin takdir ettiği neyse o tecelli edecektir."

“2029’a kadar enerji sorununu kökten çözmüş olacağız"

Enerji konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Başbakan Üstel, bu sorunların uzun süredir var olduğunu ve özellikle istikrarsız hükümetler döneminde enerji altyapısının ciddi zarar gördüğünü iddia etti.

"İstikrarsız hükümetler yüzünden enerjide uzun süredir sıkıntı yaşanıyor. Enerji sorunu birikti. Kurumu devraldığımız gün yedek parçası yoktu, bankalar borç batağında, yatırım yapılması lazımdı ama imkânlar olmadığı için yapılamadı." dedi.

Üstel, enerji sorununu çözme konusunda hükümetin adımlar attığını ve kablo ile elektrik getirme projesi üzerine çalışıldığını söyledi.

Üstel, "Kablo ile elektriğin gelmesi için fizibilite raporları hazırlanıyor. 2029’a kadar enerji sorununu kökten çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

"Asgari ücreti Güney Kıbrıs’la eşitledik, bu bir tarihtir"

Üstel, hayat pahalılığı ve asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulundu. Üstel, "Asgari ücreti biz Güney Kıbrıs’la eşitledik, bu bir tarihtir. Halkımızın alım gücünü yerlerde süründürmemek adına, artan hayat pahalılığını karşılamak için hükümet her zaman elini taşın altına koydu." diye konuştu.