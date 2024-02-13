“Halkımızı dünyadan izole etmek isteyenlerin tezleri çökmüştür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Almanya Cumhurbaşkanı’nın temasları konusunda açıklama yaptı.

Akansoy, “Halkımızı kendi içine kapatma, dünyadan izole etme konusunda sözde kararlılık içinde olanların ayrılıkçı tezleri çökmüştür.

Şimdi BM parametreleri çerçevesinde ayakları yere basan karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir bir çözüme doğru yol almak için daha çok çalışıyoruz, çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier şu sıralar “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde temaslarda bulunuyor.

Kıbrıs sorununu gayet iyi bilen Almanya Cumhurbaşkanı ile 2. Cumhurbaşkanı Sayın Talat, 9 Haziran 2006 tarihinde Berlin’de önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kendisi 2006 yılında Almanya Dışişleri Bakanıydı.

Sayın Talat görüşmenin ardından basına bir açıklama yapmış ve şunları demişti : “Çok güzel bir görüşme yaptık. Biz çözümden ve barıştan yanayız. Kıbrıs’ın birleşmesinden yanayız. Bu konudaki düşüncelerimizi ve bunun nasıl olacağını, izolasyonların kaldırılmasının önemini bütün bunları anlattık. Bizi anlayışla dinledi not aldılar, sorular sordu. Bence son derece yapıcı oldu. Ben çok memnun oldum bu görüşmeden. İlk kez Almanya’ya doğrudan mesajlarımızı iletmiş olduk.“

Bugün Avrupa Birliğinin lokomotif gücü olan Almanya’nın her bakımdan önemi çok büyük. Gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik anlamda.

Kıbrıs sorununda kritik bir aşamadan geçtiğimiz şu günlerde Steinmeier’in Güney Kıbrıs’taki temasları karşısında, biz ciddi anlamda pozisyon kaybı içerisindeyiz.

Kilitlenmiş vaziyetteyiz.

Ancak gerçekler artık ortaya çıkmıştır. Halkımızı kendi içine kapatma, dünyadan izole etme konusunda sözde kararlılık içinde olanların ayrılıkçı tezleri çökmüştür.

Şimdi BM parametreleri çerçevesinde ayakları yere basan karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir bir çözüme doğru yol almak için daha çok çalışıyoruz, çalışacağız.