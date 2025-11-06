“Halka hayal satmaya çalışıyorlar”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, “Fiber Dönüşüm Protokolü” ile halka hayal satmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda yaptığı açıklamaları eleştirerek, süreci “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına benzeten Üredi, “Kurt aynı kurt, niyet aynı niyet değişen bir şey yok, evimize girecek, yerimizi alacak ve geleceğimizi yemek için planlar yapacak” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında, halkın protokolü okumasını da isteyen Üredi, yanlış yönlendirilen, eline tutturulan notları okuyan Arıklı’nın gerçekleri açıklamadığı belirtti.

Ulaştırma Bakanı Arıklı’yı “protokolü köşe bucak saklamakla” suçlayan Hakan Üredi, “Gerçekler gün yüzüne çıktı. İmzalanan belgeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Protokolü okuyan hiçbir akıl ehli insan buna onay vermez” ifadelerine kullandı.

Tel-Sen’in hazirandan beri Türk Telekom veya yerli firmalar fark etmeksizin bu projeye karşı olmadığını dile getirdiğini söyleyen Üredi, aslolanın protokolün içeriği olduğunu vurguladı.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, “Protokolü paylaşın ki şeffaflık olsun, halkımızı, mal varlığımızı, dairemizi koruyarak ülkemizi kalkındıralım. Tel-Sen’in yegane gailesi halkın malını, yurttaşını ve vatanını korumaktır” dedi.