Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Ürün Solyalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayına müdahaleyi eleştirdi.

Solyalı, “Yenidüzen Gazetesi haberini yalanlayan olmadı. Bu vesayet ilişkisinin kurulmasına UBP ve sağ partiler çok açık bir onay vermiştir, hatta müdahaleyi davet dahi etmiş, yalvarma noktasına bile gelmiştirler. Çare erken seçim” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

UBP Kurultayı; yine elektriğin, ekmeğin, suyun önüne geçirilerek gündem saptırması yapılıyor.

Bir taraftan utanarak takip ediyoruz, bir taraftan sorgulayarak!

Adaylara Müdahale mi var, Müdahaleye davet mi var... yoksa ikisi de mi?

Yenidüzen Gazetesi haberini yalanlayan olmadı!

Bu vesayet ilişkisinin kurulmasına UBP ve sağ partiler çok açık bir onay vermiştir, hatta müdahaleyi davet dahi etmiş, yalvarma noktasına bile gelmiştirler.

Özellikle 2020 yılından itibaren yaşananları halk kabul etmiyor, hak etmiyor!

Koltuğu tutmak, yolsuzluklarını saklamaya çalışmak, ihalelere dahil olmak, azınlığı zengin yapmak ve bundan beslenmek temel motivasyonları...!

UBP içindeki kavga kamu oyunu ilgilendiriyor elbette...

Ama hiçbir fayda sağlamayacak!

Her alanda çoğulcu ve doğru çalışan demokrasi Kıbrıslı Türklerin geleceği için hayati önemlidir.

Hep söylerim Demokratik ve Dik durabilen bir sağ, ülkeye fayda sağlar! Umarım bu yaşananların hesabını da kendileri sorar!

Halk hesabı çoktan kesti!

Çare Erken Seçim!