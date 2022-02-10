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Halil Falyalı toprağa veriliyor

Halil Falyalı toprağa veriliyor

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa veriliyor.

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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa veriliyor.

Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldü.

Evindeki kısa törenin ardından  Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnediliyor.

Güvenlik keşifi yapılıyor

Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine götürüldü.

Burada basının görüntü almasına izin verilmedi.

Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı.

Mezarlığa giriş ise kapatıldı.

Başbakan ve siyasiler cenazede

Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katılıyor.

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Köy girişinde çok sayıda polis görev alıyor.

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Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis görev alıyor.

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Falyalı'nın cenazesi konvoy eşliğinde köye giriş yaptı.

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Kumyalı Camisi'nde çok sayıda kişi Falyalı'nın cenazesinin gelmesi bekledi.

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Bazı siyasiler de cenazeye katıldı.

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Falyalı'nın cenazesi Kumyalı Camisi'ne getirildi.

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Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı cenazede eşinin tabutunun yanında bulundu.

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[Kumyalı'daki cenazeyi YENİDÜZEN'den Ayşe Güler ve Hüseyin Özbarışcı izliyor]

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