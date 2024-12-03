Halil Bağcı: “15 dakikalık rapor hazırlamaktan başka hiçbir katkım yoktur”

İsias Otel davası sanıklarından otelin statik hesabını yapan Halil Bağcı mahkemede konuştu, “Benim bu yapıda 15 dakikalık rapor hazırlamaktan başka hiçbir katkım yoktur” dedi.

Bağcı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“1998 yılında yönetmeliğe göre eski projelerle ilgili Adıyaman Belediyesi bu projeye izin vermiş gibi bir algı var. Ben bu yapıya sadece bir rapor düzenledim. Raporun ruhsata esas olamayacağını müşteki avukatları kendileri söyledi. Tüm raporlarda bu yapının ikinci ruhsatına esas olmadığı söyleniyor. Ben Adıyaman’dan statik proje yapma yetkisi olan bir mühendisim.

Ben bir proje yapmış olsam, giderip hesap kitabı yaparım ve belediye benden imza ister. Son raporda deniyor ki dosyada herhangi bir hesap yoktur. O zaman bana jandarmada gösterilen hesap nedir ? Nasıl dosyada başka hesap yoktur? Son gelen raporda deniyor ki “kolon donatıları sadece bodrum katına göre yapılmıştır” ben zaten demişim hesabı bodruma göre yapıyorum diğerlerini de siz yapın diye. Benim bu yapıyla yakından uzaktan alakam yoktur.

Kolon karşılaştırmalarını yaptım, diğer kesimleri de kendilerinin incelemesini söyledim

Fenni mesul yapıyı denetleyen kişidir. Benim bu yapıya en küçük yapım aşamasında katkı sunmadığım ortada. Ben bir gün bile o inşaata gitmedim, nasıl fenni mesul oluyorum.

Ahmet Bozkurt’u ben tanımam o da beni tanımaz bir kez yan yana gelmemişim.

Bu yapıyla ilgili beni ilk çağırdıklarında gittim, imzan var dediler. Üç raporda da projeyi benim yapmadığımı söylüyor. Fenni mesul olmam için benim o binanın yapımında bulunmam gerekiyor.

Son olarak şunu söylüyorum; ben tüm kutsal değerler ve 3 çocuğum üzerine yemin ederim ki 15 dakikalık rapor hazırlamaktan başka hiçbir katkım yoktur.”