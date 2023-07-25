Kıbrıs’ın kültürel mirası; Apostolos Andreas Manastırı’nın yanına “mescit” inşa edileceği iddia ediliyor…

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, bu adımın açıkça siyasi bir provokasyona dinin alet edilmesi olduğuna dikkat çekerek, “Bunu yaparak toplumlar arasında husumet kışkırtmak isteyenler acaba Hala Sultan Camii'ne kilise yapmaya kalkan birileri olsaydı ne derlerdi?” diye sordu.

Bir yandan, din kursu adı alında çocuk haklarının ihlal edildiğini, bir yandan ise kültürel mirasın gecekondu sanılarak “mescit” yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Derya, “Kimse kusura bakmasın, bu ülkenin ne seküler ve demokratik yapısı ne de kültürel mirası sizin oyuncağınız değildir” dedi.

Derya, “Haddinizi bilin artık, haddinizi bilin! Toplum ekonomik kriz yüzünden can çekişiyor, siz nasıl yeni siyasi krizler yaratırım derdindesiniz!” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Apostolos Andreas Manastırı sadece Kıbrıslı Rumlar ve Hristiyan dünyası için kutsal bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın kültürel miras değerlerinden biridir. Aynen güneyde kalan Hala Sultan Camii gibi. Bu manastıra "Mescit" inşa etmeye kalkan zihniyet açıkça siyasi bir provakasyona dini alet etmeye kalkan bir zihniyettir. Bunu yaparak toplumlar arasında husumet kışkırtmak isteyenler acaba Hala Sultan Camii'ne kilise yapmaya kalkan birileri olsaydı ne derlerdi?

Bu rezillik her gün yeni bir din istismarı ile normalleştirilmeye çalışılıyor. Biri din kursu adı altında çocuk haklarını ihlal ederek, yüzsüz Ahmet Ünsal ile protokol imzalıyor. Yasaları ihlal etmekten çekinmiyor. Deniz aşırı yerlerden konuşan ve “KKTC’deki laiklik zulmü artık bitmelidir" diyen yobazlara "Haddini bil" diyeceğine, din istismarından nemalanmaya çalışıyor. Öteki kültürel mirası gecekondu sanıyor, Kıbrıslı Rumları "mescit" yaparak kışkırtmaya kalkıyor. Kimse kusura bakmasın, bu ülkenin ne seküler ve demokratik yapısı ne de kültürel mirası sizin oyuncağınız değildir. Haddinizi bilin artık, haddinizi bilin! Toplum ekonomik kriz yüzünden can çekişiyor, siz nasıl yeni siyasi krizler yaratırım derdindesiniz!”