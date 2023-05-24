İlkay Adalı, 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden eşi, gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümüyle ilgili Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın 2021 yılında yaptığı “her türlü yasal girişimin yapılacağı” yönündeki sözlerini anımsatarak, “hala bekliyoruz” dedi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddiaların ardından ülke gündemi çalkalanmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Adalı’nın cinayete kurban gittiği süreçte olayın soruşturmasını yürüten, dönemin Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’la görüşerek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla her türlü gayreti gösteren Polis Genel Müdürlüğü’nün bu olayla ilgili olarak gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile gereğini yapacağından kuşkum yoktur. Bu konuda polisimize olan güvenimiz tamdır."

Tatar’ın 2021 yılında yaptığı söz konusu açıklamayı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, “Hala bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Sedat Peker, Türkiye’nin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etmişti.

Peker, bu talep üzerine kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini, ancak sonradan emekli Yarbay Korkut Eken ile görüştüğünde "başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünün söylendiğini" aktarmıştı.