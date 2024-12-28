HAKSEN: “Örgütlü halk yenilmez”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), "eylemlerin sonuç vermesini kutlayarak", “Örgütlü halk yenilmez.” dedi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, yaptığı açıklamada, “hükümetin bir süredir aklın ve mantığın sesine kulak tıkayarak, emek ve emekçi düşmanı politikalarda ısrar ettiğini” öne sürdü; iki gün süren eylemlerin ardından “hatalı politikalardan geri adım atıldığını” savundu.

Erşangil, “halkın örgütlü ve sokakta olduğunda başaramayacağı şey olmadığını gördük.” dedi. Direniş sonucunda toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yasanın askıya alındığını ve hayat pahalılığı düzenlemesi konusunda sendikalarla görüşülerek hareket edileceğinin açıklandığına işaret eden Erşangil, şunları kaydetti:

“Bu kazanımlar şüphesiz ki halkın örgütlü mücadelesinin bir sonucudur. Bütün direnen halkımıza teşekkür ederiz. Halkımızın mücadelesi, devam edecek, umuyoruz ki bundan sonra hükümet edenler de halkın aleyhine kararlar alırken iki kere düşünecektir.”