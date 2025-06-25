HAKSEN Kamu Görevlileri Yasası eğitimi düzenledi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu yeterlik, yarışma ve terfi sınavlarına yönelik dört haftalık ücretsiz Kamu Görevlileri Yasası eğitimi düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran tarihleri arasında yasama uzmanı Nazen Şansal tarafından verilen eğitime HAKSEN üyeleri ve ilgililer katıldı.

Açıklamada, kamuya girişte ve terfi sınavlarında sorulan Kamu Görevlileri Yasası eğitiminin, hem yasal hak ve yükümlülükleri öğrettiği hem de sınavlara hazırladığı belirtildi.