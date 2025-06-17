“Haklı Seyirler”in ilk gösterimi Barolar Birliği’nde yapıldı

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin (EHHD) yürüttüğü “Sağlık Hakkı Herkesin” projesi kapsamında düzenlenen “Haklı Seyirler” etkinliklerinin ilki, 11 Haziran günü Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Gösterimde, yasal sistem ile çocuğun ihtiyaçlarının kesiştiği noktaya güçlü bir bakış sunan Çocuk Yasası (The Children Act) filmi izleyiciyle buluştu.

Filmde, dini inançları nedeniyle kan nakli tedavisini reddeden bir ergenin “tedaviyi reddetme hakkı” ile yaşam hakkı arasında karar vermek zorunda kalan bir yargıcın yaşadığı etik ikilemler konu edildi. Hem duygusal hem de hukuki yönüyle dikkat çeken hikâye, hasta haklarıyla kesişen soruları da izleyiciye düşündürdü.

“Haklı Seyirler” serisi, sinema yoluyla hasta haklarının anlaşılmasını ve tartışılmasını hedefliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı kapsamında yapılan bu ilk gösterim, Barolar Birliği lokalinde düzenlendi ve katılımcılardan ilgi gördü.