Hakan Çoban, Avrupa Parlamentosu Asistanlar Komitesine seçilen ilk Kıbrıslı oldu...

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in asistanlarından Hakan Çoban Avrupa Parlamentosu’nda çalışan asistanların haklarını savunan sendikal çalışma komitesine seçildi. Çoban komiteye seçilen ilk Kıbrıslı oldu.

2019 yılında Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını yöneten ve ardından Kızılyürek’in seçimi kazanmasıyla 2019 yılında Kızılyürek ile Brüksel’e yerleşip Avrupa Parlamentosu’nda asistan olarak çalışmaya başlayan Hakan Çoban, büyük bir oy çoğunluğuyla komiteye seçilen ilk Kıbrıslı oldu.

Toplam 14 kişiden oluşan Asistanlar Komitesi Yönetim Kurulu’nda yer alan Hakan Çoban, Avrupa Parlamentosu’nda çalışan iki bin asistanın özlük haklarını savunacak.