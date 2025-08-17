“Hak sahiplerini de herkesin huzurunda kura ile belirledik”

Başbakan Ünal Üstel, 3 partinin değil, tüm halkın hükümeti olduklarını söyleyerek, kırsal kesim arsa projesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine bağlı kalarak, sosyal konut hak sahiplerini ise herkesin huzurunda kurayla belirleyerek yürüttüklerini iddia etti.

Hedefin her genci, yeni evlenen her genç çifti konut sahibi yapmak olduğuna işaret eden Üstel, “Hükümet etmek, sorunları tribünlerden seyretmek değildir. Hükümet etmek, sorunları çözmek, hatta, konulara sorun oluşmadan çözüm var etmektir” dedi.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Gençlerimizin, KKTC’de, bu topraklarda yaşamayı tercih etmesinin önemini biliyorum. UBP genel başkanı ve Başbakan olarak halkımızla iç içeyim. Beklentileri, bire bir yüz yüze konuşarak öğreniyorum, biliyorum. Dayanışma anlayışının, sıcak, samimi olduğu aile yapımız hem güç kaynağımız hem de avantajımızdır. Nasıl ki bir devletin var olması için toprak koşuldur, aynı şekilde bir ailenin, huzur ve güveni için öncelikle bir konutunun olması gerekir. Kıbrıs Türk geleneksel kültüründe, aile büyükleri için çocuklarının konut ve iş sahibi olması, sorumluluklarının bir parçasıdır.

Hükümet etmek, sorunları tribünlerden seyretmek değildir. Hükümet etmek, sorunları çözmek, hatta, konulara sorun oluşmadan çözüm var etmektir. Sorumluluk taşıdığım her yerde, bu ilke ile hareket ettim, etmeye de devam edeceğim. Konut konusunda atılacak adımların sürdürülebilir olması yolun başında sağlanmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta sosyal konut uygulamaları olmuş, ancak, akılcı bir finansal yönetim olmadığı için, geri dönen ödemelerle projelerin devamı sağlanamamıştır. Böyle olunca bir grup yurttaşımız, uygun koşullarda konut sahibi olurken devamı gelmemiştir.

Bizler kırsal kesim arsa projemizi, anayasamızın eşitlik ilkesine bağlı kalarak sürdürüyoruz. Uzun yıllardan sonra Güzelyurt’ta sosyal konut yapıyoruz. Hak sahiplerini de hak sahipliği olanlar arasından, herkesin huzurunda kura ile belirledik.

Sosyal konut projemizin ilk meşalesini Güzelyurt’ta yaktık, makul kısa sürede ülkemizin her köşesinde sosyal konut meşalesi sönmeden yanacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ulaşım alt yapımızda, Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla yaptığımız bilinçli yatırımlar, ulaşıma hız ve kolaylık getirmektedir. Böylece, kent merkezlerindeki konut talebi yerine, gençlerimizin kendi köylerinde, kendi bölgelerinde yaşamayı tercih etmesi kolaylaşıyor.

Hedefimiz her gencimizin, yeni evlenen her genç çiftimizin, kendine ait, bir konut sahibi olmasıdır.

Yuvası olan gençlerimizin, gözü gurbette olmaz. Gençlerimizin yuvaları kadar iş sahibi olması da hükümetimizin görevidir. Uzun yılardır, kamu ve özel sektör arasında çalışma albenisi eşitlenemediği için, kamuda, devlette çalışma isteği çok yüksektir. Özel sektörde çalışanların, soru yanıtlarken, kendini işsiz gösterdiği dönemleri de anımsıyoruz. Bir amacımız da bu konudaki albeni farklılığını gidermektir. Gençlerimizin, her sorunu, bizim derdimizdir.

Çok iyi biliyoruz ki çare ürettiğimiz oradan dinlediğim dertler azalacaktır. Hükümetimiz, üç partinin değil tüm halkın hükümetidir. Gittiğimiz her yerde, gördüğümüz sıcak ilgi, kapımızı çalanların her siyasi görüşten olması, bunun göstergesidir”