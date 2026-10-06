Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Sıla Usar İncirli, seçim yasaklarına saatler kala bakanlıkların önünde yaşanan yoğunluğa tepki göstererek, “Hak lütuf değildir” dedi.

İncirli, hükümetin seçim yasakları öncesinde “yangından mal kaçırır gibi” alelacele kararlar aldığını belirterek, işlemlerin mesai saatinin son dakikalarına kadar sürdüğünü, yurttaşların ise devlet dairelerinin önünde saatlerce beklediğini ifade etti.

Yaşananların sorumlusunun yurttaşlar olmadığını belirten İncirli, “Burada suçu insanlarda değil, onları bu duruma sokanlarda aramak gerekir” dedi.

İhtiyaçların bugün ortaya çıkmadığını vurgulayan İncirli, gençlerin barınma, üreticilerin arazi, işletmelerin ise kredi ihtiyacının uzun süredir devam ettiğini belirterek, “Öyleyse neden bugüne kadar bekletildiler?” diye sordu.

“Devlet işleri seçim takvimine göre yürütülmez” diyen İncirli, devletin yurttaşları aylarca ve yıllarca bekletip seçim yasaklarına günler, hatta saatler kala kapısına yığmaması gerektiğini söyledi.

İncirli, CTP’nin itirazının insanların haklarını almasına olmadığını belirterek, “Bizim itirazımız insanların hakkını almasına değil; hakkın seçimden seçime hatırlanmasına, hakkı olmayana türlü vaatlerle menfaat sağlanmasına ve kamu kaynaklarıyla ilgili süreçlerin şeffaflık yerine kapalı kapılar ardında yürütülmesinedir” ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin mesaj da veren İncirli, hiç kimsenin hakkının yenmeyeceğini, kamu hizmetlerinin ayrım gözetilmeksizin eşitlik ve adalet temelinde sunulacağını kaydetti.

İncirli, “Hiç kimse hakkı olanı aldığı için kendisini bir siyasetçiye borçlu hissetmeyecek, hiç kimse minnet etmek, karşılığında siyasi sadakat göstermek zorunda bırakılmayacak” dedi.

İncirli ayrıca hukuksuz ve usulsüz işlemlerin denetimden kaçamayacağını belirtti.