Şap hastalığı nedeniyle uygulanan bölgesel karantina kaldırılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, şap hastalığı nedeniyle uygulanan bölgesel karantinanın kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hastalık riskine karşı gerekli veteriner sağlık tedbirleri kontrollü şekilde sürdürülecek; hayvan hareketleri, Veteriner Dairesi'nin kontrol ve iznine tabi olmaya devam edecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Aralık 2025’te tespit edilen hastalıkla mücadele kapsamında yürütülen aşılama, sürvey, laboratuvar kontrolleri ve saha denetimlerinin değerlendirildiği; mevcut epidemiyolojik durum ve risk değerlendirmeleri doğrultusunda bölgesel karantinanın kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, karantinanın kaldırılmasının hayvan hareketlerinin tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmediği, işletmeler arasındaki, bölgeler içindeki ve mezbahalara yönelik sevklerin Veteriner Dairesi'nin iznine tabi olacağı belirtildi.

Veteriner sağlık şartlarını karşılamayan işletmelerden hayvan sevkine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, izinsiz hayvan hareketlerine yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

Aşılama ve sürvey çalışmaları devam edecek

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, kan numunesi alma, laboratuvar analizi ve sürvey çalışmalarının süreceği belirtilen açıklamada, sonuçlara göre sağlık şartlarını sağlayan işletmelerin hayvan hareketlerine kademeli ve kontrollü olarak izin verileceği bildirildi.

Hastalığın epidemiyolojik durumunun izlenmeye devam edileceğine, verilerin gerekli kılması halinde ilave kısıtlamalar uygulanabileceğine de dikkat çekilen açıklamada, hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımların korunabilmesi adına üreticilere, hayvan hareketleri öncesinde Veteriner Dairesi'nin izin prosedürlerine uyma çağrısı yapıldı.