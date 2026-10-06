“Güvenin tesis edilmesi önemli”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesi başta olmak üzere Kıbrıs Rum liderliğinin “güven aşındırıcı eylemlerine” ilişkin Avrupa Birliği’ne gönderdiği mektuba Avrupa Komisyonu’ndan yanıt geldi.

Erhürman, söz konusu faaliyetlerin yarattığı olumsuz atmosfere dikkat çekmek amacıyla 28 Ağustos 2026’da başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere ilgili muhataplara mektup göndermişti.

Avrupa Komisyonu tarafından verilen yanıtta, Kıbrıs Türk tarafının söz konusu eylemlere ilişkin ortaya koyduğu hususların ve bunların BM sürecine etkisine yönelik endişelerin “dikkatle not edildiği” belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Erhürman’ın müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesi konusundaki mektubu Avrupa Birliği’nde karşılık buldu.

Hatırlanacağı üzere, müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesi gibi Kıbrıs Rum liderliğinin artan güven aşındırıcı eylemlerine ilişkin olarak, başta BM ve AB olmak üzere, ilgili muhataplara 28 Ağustos 2026 tarihinde birer mektup göndererek söz konusu faaliyetlerin yarattığı olumsuz ortama Kıbrıs Türk tarafı olarak dikkat çekmiştik.

Bahse konu mektuba bugün Avrupa Komisyonu tarafından verilen yanıtta, Kıbrıs Türk tarafının bu eylemelere ilişkin olarak ortaya koyduğu hususların ve Birleşmiş Milletler sürecine olan etkisine yönelik endişelerin dikkatle not edildiği ifade edilmektedir.

Hatırlanacağı üzere, söz konusu mektubumuzda bu engelleme faaliyetlerinin zamanlamasına da vurgu yapılmıştı. Cevabi mektupta da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’in yakın geçmişte adaya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret hatırlatılarak, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında güvenin tesisinin ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin, uygun bir ortamın yaratılabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Devamla, Komisyon’un amacının, hem Kıbrıslı Türkler ile Rumlar, hem de Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında köprüler kurmak, diyaloğu geliştirmek ve yakınlaşmayı sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin olarak 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına, alıntı yapılmak suretiyle, atıfta bulunulmaktadır. Bu çerçevede, başta gençlik olmak üzere, Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı koyan ve Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlayan sivil toplum ve özel organizasyonların, AB’nin aldığı söz konusu kararda ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olduğu belirtilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.