“Çok az kaldı, bu karanlık gidecek ve memleketi yeniden ayağa kaldıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın kararını verdiğini ve CTP’nin iktidar yürüyüşünün başladığını vurguladı. CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği milletvekili aday adaylığı tanıtım etkinliğinde konuşan Sıla Usar İncirli, birbirinden değerli adaylarla yola çıktıklarını dile getirerek yolun sonunun CTP iktidarı olduğuna işaret etti. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte milletvekili aday adayları üyelerin karşısına çıkarak kendilerini tanıtma fırsatı da buldu. Dome Hotel’de düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

İncirli: Yeni bir döneme başlayacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, “Yeni bir döneme başlayacağız” diyerek CTP’nin hem seçimlere hem de iktidar sorumluluğunu taşımaya hazır olduğunu vurguladı. Partinin uzun yıllardan gelen bilgi birikimiyle ülkeyi geleceğe taşıyacaklarını söyleyen İncirli, partililere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

“Memleketti kötü gidişatın her birinizin yüreğinde yarattığı karanlığın farkındayım… Ama çok az kaldı, bu karanlık gidecek, bu kötü gidişat duracak ve bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız.”

Konuşmasının devamında birbirinden değerli, aday adayları olduğuna dikkat çeken İncirli, her biriyle bu yolu yürümekten gurur duyduğunu söyledi. İncirli, ortak hedeflerle çalışacaklarını belirterek “Her biri memleketi yeniden ayağa kaldırmak için bu sorumluluğu alıyorlar” dedi.

“CTP’nin kanatları herkesi kucaklayacak kadar geniş”

“Bu seçimde CTP tek başına iktidara gelecek. Halk kararını verdi, CTP’nin iktidar yürüyüşü başladı” şeklinde konuşan Sıla Usar İncirli, ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle yöneteceklerinin sözünü verdi. İncirli, CTP’nin kanatlarının herkesi kucaklayacak kadar geniş olduğunu sözlerine ekleyerek “Sadece partililerimizin değil ülkenin tüm kesimlerinden insanların bizimle birlikte olacağı bir seçim olacak. Bu yolu bizimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Şimdi söz bizde” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca seçim gününe değil, ülkeyi yönetmeye de hazırız”

İncirli, konuşmasının sonunda CTP’nin yalnızca seçim gününe değil, ülkeyi yönetmeye de hazır olduğunu vurgulayarak, “Biz sadece seçim gününe değil, seçimden sonraki güne hazırlanıyoruz. CTP seçimden sonrasına hazır bir partidir” dedi. Sürekli sahada yurttaşlara bir araya geldiklerini belirten İncirli, halka yönetime geldiklerinde ülkeyi hangi anlayışla yöneteceklerini ve neler yapacaklarını anlattıklarını da söyledi. İncirli, devletin tüm kurumlarında yurttaşlara eşit hizmet verileceğini, kurumların liyakatli, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla halka hizmet edeceğini kaydetti. “Kendi ayaklarımız üzerinde duran, hiç kimseye bağımlı olmayan güçlü kurumlarımızı bu yeni yönetimde adaletle birlikte hayata geçireceğiz” diyen Sıla Usar İncirli, CTP’nin ülkeyi yönetmeye güçlü kadrolarıyla hazır olduğu mesajını verdi.